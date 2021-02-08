والدة لقمان سليم تكشف موقفها من محاسبة قتلة ولدها

قالت والدة السياسي اللبناني لقمان سليم في حديث مع "أساس ميديا"، إنّها لا تسامح القتلى وتدعو الله أن يأخذ لها حقها.

وأوضحت والدة سليم، "لا أنتقم ولا أبادر بالأذية ولكن أدعو الله أن يأخذ لي حقي منهم".

وأشارت إلى أنّ سليم أراد أن تكون هناك عدالة على الأرض، متمنيةً أن يكثر الله من أمثاله.

وبالنسبة لهوية قتلة سليم، قالت: "إذا كان القتلى لبنانيين فقد خسروه وجعلوه يخسر لبنان".

وقالت والدة سليم، سابقا: "بقول إنه ذبحوني ذبح عشان لقمان عدا إنه ابني، صديقي وشريكي. في الفكر والقراءة والمناقشة".

وتابعت: "بعدين هما استفادوا إيه، ضيعوا طاقة كانت موجودة للبنان، يعني مش بس طاقة ليا أنا، كراجل بيقرأ وبيعرف وبيكتب وبيحلل. أنا أنانية، أنا أم عايزاه ابني".

وعرف لقمان سليم بنشاطه الثقافي والاجتماعي الكثيف وانتقاده السياسي لـ"حزب الله"، رغم أنه كان يقطن طوال حياته في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وكشف الطب الشرعي في لبنان أن الناشط لقمان سليم قتل بخمس رصاصات، أربع منها في الرأس وواحدة في الظهر. ووجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث.