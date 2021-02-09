الخطأ الأكثر شيوعا والمسبب لآلام الظهر الحادة

يعاني الكثيرون من أوجاع الظهر التي تعتبر من الحالات المرضية الشائعة، والتي تختلف أسبابها من شخص لآخر مع وجود عدد من الأسباب المشتركة لهذه الأوجاع.

وبحسب تصريحات فلاديمير جيراسيمنكو، رئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى قدامى المحاربين رقم 2، فإن رفع الأثقال والأوزان الثقيلة هو أكثر الأسباب شيوعا لأمراض الظهر.

قائلا "السبب الأكثر شيوعا لآلام الظهر الحادة هو رفع الأثقال. هنا تحتاج إلى الاقتراب، والتفكير في الوزن. ومن المستحسن أن يكون لدى الأسرة حزام رفع الأثقال أو مشد أسفل الظهر، لارتدائه أثناء العمل".

كما وتحدث جيراسيمنكو عن مصادر آلام الظهر في الصباح، والسبب في ذلك هو تباطؤ الدورة الدموية في العمود الفقري أثناء النوم وزيادة نقص الأكسجة.

وللتخلص من أعراض آلام الصباح ينصح الأخصائي بتدفئة العمود الفقري بعد الاستيقاظ وتخفيف العضلات، بحسب ما نقل موقع محطة "غوفوريت موسكفا".