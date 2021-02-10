أطباء يحذرون من مرض شائع يصيب الكلى ويسبب عواقب خطيرة

حذر أطباء الجمعية الألمانية للمسالك البولية، من مرض شائع يصيب الكلى، ويسبب عواقب وخيمة.

وقال الأطباء إن التهاب حوض الكلى يعد من أمراض الكلى الشائعة، ويحدث غالبا بسبب البكتيريا، التي تهاجم المسالك البولية العليا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف الأطباء أن أعراض التهاب حوض الكلى، أبزرها الحمى والارتجاف وآلام الجانبين وآلام الظهر، بالإضافة إلى الإعياء والغثيان والصداع وفقدان الشهية.

وأكد الأطباء ضرورة علاج هذا الالتهاب في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه والمتمثلة في الفشل الكلوي وتسمم الدم.

وأوضح أطباء الجمعية الألمانية، أنه يتم علاج التهاب حوض الكلى بواسطة المضادات الحيوية، مع إمكانية اللجوء إلى الأدوية المعالجة للحمى، ولفتوا إلى أن التهاب حوض الكلى يصيب النساء بشكل أكبر بسبب قصر القناة لديهن مقارنة بالرجال.

ونصحوا بشرب السوائل بكمية كافية مع الحرص على التبول بانتظام، للوقاية من التهاب حوض الكلى.