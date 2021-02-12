دراسة تكشف فائدة مهمة للماء تتعلق بالصحة

يدخل الماء كعنصر أساسي في تكوين جسم الإنسان، ويؤدي دورا مهما للغاية في الحفاظ على صحة الجسم، وهو ضروري ليعمل الجسم بكفاءة، علاوة على ذلك، يلعب دورا مهما جدا في الحفاظ على صحة الفم أيضا.

نشر موقع "تايمز ناو نيوز" تقريرا أفاد فيه بأن الماء يلعب الدور الأكثر أهمية في منع تسوس الأسنان والحفاظ على صحتها، وخصوصا عند الأطفال، وذلك لكونه مضادا طبيعيا للبكتيريا والأكسدة.

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور تسوس الأسنان، منها تراكم البكتيريا، وتناول الوجبات الخفيفة واحتساء المشروبات السكرية وسوء تنظيف الأسنان، ويكون الأطفال معرضون لخطر متزايد من تسوس الأسنان بسبب هذه الأسباب، لكونهم يفضلون المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعبأة، ولا يدركون المخاطر الصحية العديدة المرتبطة بها.

وقد لا يكون معظم الأطفال على دراية بالطريقة الصحيحة للعناية بنظافة الفم، مما يزيد من خطر تعرضهم لتسوس الأسنان.

ويمكن أن يساعد الماء في تقليل مخاطر تسوس الأسنان حتى مع تعرض الأطفال لخطر كبير من الإصابة به، إذ يساعد الماء على تنظيم إفراز اللعاب والذي بدوره يمنع جفاف الفم ويقضي على رائحة الفم الكريهة، وهذا بدوره يساعد في منع التهاب اللثة ونزيفها.

كما يساعد الماء على التخلص من الرواسب في الفم ويبقيه نظيفا ومنتعشا، ويساعد على تحييد الأحماض التي تنتجها البكتيريا على أسطح الأسنان لمنع تسوسها.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر معادن مهمة مثل الفلورايد والكالسيوم والفوسفات وغيرها مما يقوي المينا لمحاربة تسوس الأسنان.

ولفت العديد من الأطباء إلى أن الأسنان اللبنية السليمة تمهد الطريق لبداية صحية لصحة الأسنان، إذا تم الاعتناء بالأسنان اللبنية بالطريقة الصحيحة، فيمكننا حماية الأسنان الدائمة من الضرر والتسوس والتلف.

وهناك بعض الممارسات الأساسية البسيطة التي يمكن اتباعها في المنزل تحت إشراف الوالدين للعناية بالأسنان والحفاظ على نظافتها ونظافة الفم لدى الأطفال.

وتتمثل هذه الممارسات بغسل الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم، شطف الفم بعد تناول كل وجبة، فحص دوري كل 3 أشهر لدى الطبيب المختص.