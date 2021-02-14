منها المفيدة.. تأثيرات غير متوقعة تحدث لجسمك عند تناول وجبات "الميكرويف" يوميا

يعتقد البعض بأن الوجبات المسخنة أو المطهوة بالميكرويف تؤدي إلى أمراض عصبية وخلوية، ولكن الأمر ليس كذلك، فمثلا توفر وجبات الميكرويف مستوى أعلى من الفيتامينات والمعادن، وذلك لأن الخضراوات المُعدة التي تتضمنها تلك الوجبات، لا تتعرض إلى مرحلة الطهي الكامل لمدة طويلة، الذي يؤثر على كمية المعادن والفيتامينات الموجودة بها، مما يقلل من القيمة الغذائية التي يحصل عليها الجسم، بخلاف الخضراوات في الميكرويف التي لا يستغرق طهيها من 5 إلى 7 دقائق، لذا فهي تحتفظ بالمعادن والفتيامينات فضلاً عن الماء.
الحصول على مواد سامة
يرتكب بعض الأشخاص عادة خاطئة في الاعتماد على العبوات التي يأتي معها الطعام الجاهز، وقد تكون بلاستيكية أو غير صالحة للتعرض إلى أشعة الميكرويف، ما يزيد من فرص تعرض الجسم وحصوله على مواد سامة، مثل تسرب البلاستيك من الأوعية إلى الطعام، بالتالي يؤدي ذلك إلى تسرب الفثالات وهي مادة كيميائية ضارة بالجسم.
تعتبر وجبات الميكرويف السريعة غنية بالصوديوم، للحفاظ عليها فضلاً عن إكسابها طعاماً ومذاقاً مميزاً، لكن وجوده في الأطعمة بكميات مرتفعة يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية من بينها احتباس الماء في الجسم، وهو مشكلة مزعجة تؤثر على الكلى وزيادة الوزن.
زيادة الوزن
رغم احتواء وجبات الميكرويف على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، حيث إن هناك وجبات تتضمن الخضراوات والبروتين، مما يوفر قيمة غذائية عالية من الألياف الغذائية، إلا أنها تحتوي على مواد حافظة للبقاء فترة طويلة دون تلف أو فساد، فضلاً عن الكميات المرتفعة من الصوديوم المضافة إلى تلك الوجبات، مما يتسبب في زيادة الوزن.
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