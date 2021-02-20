الكشف عن سبب رفض طلب قطة ألمانية للترشح إلى انتخابات محافظ مدينتها

يتجه سكان بلدة ديمين الألمانية الصغيرة ولكن القديمة جدًا في مكلنبورغ - فوربومرن، التي كانت ذات يوم جزءًا من الرابطة الهانزية، إلى انتخاب رئيس جديد للبلدة.

وعبرت القطة كفاركي التي تبلغ من العمر ست سنوات عن رغبتها في المشاركة. وتم إعداد الوثائق المطلوبة، إذا جاز التعبير، من قبل أحد المقربين لمالك القطة، تورستن لوهر، بحسب ما نشرته "دي دبليو".

لماذا تم رفض تسجيل القطة في الانتخابات

فحصت السلطات الطلب ورفضت تسجيل هذا المرشح (القطة).

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، فإن القرار جاء لأسباب رسمية. على وجه الخصوص، لم تبلغ القطة بعد سن 18. بالإضافة إلى ذلك، كان توقيعها مفقودًا في المستندات. يشير الفقهاء أيضًا إلى الحاجة للحصول على الجنسية الألمانية، التي لا تمتلكها القطة ولا يمكن أن تحصل عليها.

بدوره، يعتقد تورستن لوهر أن حيوانه الأليف لديه إمكانات سياسية كبيرة وينوي مواصلة الكفاح من أجل قبول القط في الانتخابات. بعد توليه منصبه، تعتزم كفاركي إيلاء اهتمام خاص لحماية الحيوانات، وكذلك السعي للحد من تدفق حركة المرور في المدينة، أي لتعزيز تطوير وسائل النقل العام والبدائل الأخرى.

ولاحظ البعض أن التشريع الألماني أكثر صرامة من التشريع الأمريكي، على سبيل المثال، عمل القط الأسطوري ستابس كرئيس فخري لبلدية تالكيتنا في ألاسكا لمدة عشرين عامًا.