الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان.

نفى فهمي الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما صرح في مداخلة لبرنامج "القاهرة اليوم".

وأوضح فهمي أن حالة يوسف شعبان مستقرة وهو حاليا داخل أحد مستشفيات العزل، ولا صحة للشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية، فهو بصحة جيدة وفترة وتمر بسلام.

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وتضاربت الأنباء، خلال الأيام الماضية، حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري، يوسف شعبان، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا".

ونقلت مجلة "سيدتي"، عن مصدر مقرب، قوله إن "الفنان المصري نقل فور تأكيد الإصابة إلى مستشفى خاص للعزل في الدقي، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة وتدهورت حالته هناك بشدة، ما أجبر زوجته على نقله إلى مستشفى آخر في حي العجوزة، وبعدها بدأت حالته الصحية في الاستقرار".

وحسب المصدر: "لم يتم حجز يوسف شعبان في غرفة العناية المركزة، ولا يخضع للتنفس الصناعي، وتم حجزه في غرفة عزل عادية، مع بدء العلاج بالبروتوكول المتبع، ومن المنتظر أن يخضع خلال ساعات لفحص شامل بمعرفة فريق طبي متكامل، لكتابة تقرير عن حالته الصحية".