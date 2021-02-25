خبيرة تغذية تكشف أكثر 5 مكسرات فائدة للجسم وتنصح بتضمينها في النظام الغذائي

كشفت أخصائية التغذية أولغا ديكر عن المكسرات التي يجب أن يتضمنها النظام الغذائي.

وقبل كل شيء أوصت الخبيرة باللوز، الذي يحتوي على الكثير من فيتامينات B وE، وكذلك الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز.

اللوز

وكتبت ديكر عبر صفحتها على "إنستغرام": "اللوز غني بمضادات الأكسدة، هذه المواد لا تمنع السرطان فحسب، بل قد تمنع أيضًا أمراض القلب التاجية ومرض ألزهايمر".

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الفستق

وأضافت "الفستق منخفض السعرات الحرارية غني أيضًا بمضادات الأكسدة، وهو غني أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف الغذائية".

الجوز

وتابعت خبيرة التغذية "إنه يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تمنع تطور السرطان والأمراض المزمنة. يلعب اللوتين والزياكسانثين دورًا خاصًا في تحسين حدة البصر".

يلاحظ الخبراء أن الجوز هو الرائد في محتوى أوميغا 3 ومضادات الأكسدة. "وقد استخدمت هذه المكسرات منذ العصور القديمة لعلاج والوقاية من" تصلب الشرايين "الأمراض والأورام."

الكاجو

الكاجو فعال في خفض ضغط الدم: ويرجع ذلك أساسًا إلى احتوائه على فيتامينات B وK وE ، بالإضافة إلى الفوسفور والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك.

البقان

ولا يقل جوز البقان فائدة، خاصة لمن يعاني من أمراض القلب ومرض السكري بنوعيه الأول والثاني. لأن البقان غني بالعناصر المعدنية والفيتامينات المختلفة، وخاصة فيتامينات A وB وE والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك. وينصح باستخدامه في الحميات الغذائية المضادة للكوليسترول.