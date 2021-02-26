مصر... لبنى عبد العزيز: دخلت التمثيل بالصدفة

صرحت الفنانة المصرية، لبنى عبد العزيز، بأنها قررت كتابة مذكراتها، واتفقت مع الكاتبة هبة محمد على ذلك.

وقالت الفنانة لبنى عبد العزيز، خلال تصريحات لفضائية "الحياة" المصرية، إنها وجدت الكاتبة هبة محمد من أكثر الشخصيات التي تود الحكي معها.

وأضافت أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة، وكانت خائفة في البداية ولكنها أرادت أن تخوض التجربة.

وأشارت لبنى عبد العزيز إلى أن علاقتها بالكاتب إحسان عبد القدوس كانت طيبة، حيث إنه كان جارا لهم وكلما يراها يقول لها: "إنتى لازم تمثلي".

وأوضحت أن هناك حماية من الرئيس السيسي والجيش للشعب المصري، ولديها أمل كبير في مستقبل مصر، وشعرت أيام حكم الجماعة الإرهابية بأن مصر ستغرق ولن تقوم لها قومة، وأن الرئيس السيسي هو من لبى نداء الشعب ويبني للمستقبل.