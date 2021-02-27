"الكمأة" تحصد أروح السوريين في البادية

مراسل "سبوتنيك" في حماة، أكد أن المدنيين القتلى والجرحى كانوا يعملون ضمن ورشة خاصة للبحث عن مادة (الكمأة) التي يبدأ موسمها في هذه الأيام من العام.

وتعتبر منطقة البادية السورية ذات طبيعة مناسبة على مستوى المنطقة لنمو الكمأة والتي تعد أحد أفخر أنواع نبات الفطر.

وأكد المراسل أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج حيث تتراوح إصابتهم بين المتوسطة إلى الشديدة.

محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي، أكد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أنه تم توجه الكادر الطبي وإدارة المشفى لتأمين العلاج الكامل للمصابين، مشددا خلال زيارة تفقدية قام لها للمصابين على توفير كامل احتياجاتهم على وجه السرعة.

ويرتبط ظهور هذه النبتة ارتباطا وثيقا بالبرق والرعد خلال فصل الشتاء، وهي لذلك تدعى في بعض المناطق بـ "نبتة الرعد"، ويسود الاعتقاد الشعبي بأنها جنين يزرعه البرق في رحم الأرض لحظة سقوطه عليها.

ويقوم أبناء القرى والبلدات على امتداد البادية السورية المتوزعة بين محافظات الرقة وحلب وحماة وحمص ودير الزور ودمشق والسويداء، بجمع الكمأة التي ليس لها بذار أو جذور، بل تتشكل نواتها من اتحاد النتروجين والهيدروجين بفعل الشرارة الكهربائية الناتجة عن البرق، والتي تدور فوق التراب جاذبة إليها الأملاح المختلفة التي تهبها قيمة غذائية تضاهي اللحوم.

وخلال موسم العام الماضي الذي كان وفيرا بشكل استثنائي، لم يمر دون كلفة باهظة، إذ قضى وأصيب العشرات من المواطنين السوريين أثناء قيامهم بالبحث عن الكمأة في البادية الممتدة شرق البلاد.

ويعد موسم الكمأة فرصة ذهبية لتلطيف التراجع الحاد في مواردهم جراء التخريب الممنهج الذي لحق بأراضيهم وسرقة معداتهم على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة، وما استكمله الحصار الغربي على البلاد من تضييق شديد على معيشة السكان.

وتصنف الكمأة بين أغلى أنواع الفطر تبعا لندرتها المرتبطة باستحالة زراعتها، وقد يصل سعر الكيلو غرام منها إلى مستويات خيالية أحيانا، ففي إمارة دبي مثلا، اشترى الشيف الصيني الشهير في هونغ كونغ، تشن شيانغ دونغ، عام 2016، أكبر حبة كمأة إيطالية بيضاء تزن 1,170 بـ 117 ألف دولار.