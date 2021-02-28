غيتس يفضل "أندرويد" وينتقد "بيتكوين"

وقال غيتس أن نظام أندرويد أسهل للاستخدام من iOS.

مضيفا أنه يفضل استخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. في رأيه، أندرويد هو نظام تشغيل أكثر مرونة من حيث الترابط مع تطبيقات الهاتف المحمول.

وذكر أيضًا أن بعض مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد يقومون بتثبيت تطبيقات "مايكروسوفت" مسبقا على أجهزتهم، وهو أمر مناسب للمستخدمين.

ومع ذلك، فإن لدى غيتس العديد من الأصدقاء الذين يستخدمون أجهزة iPhone. تجدر الإشارة إلى أن "كلوب هاوس" يعمل حاليًا فقط على أجهزة iOS، مما يعني أنه من أجل الوصول إلى الشبكة الاجتماعية، كان على غيتس استخدام iPhone.

ويقوم بيل غيتس حاليا بالترويج لكتابه الجديد، تجنب كارثة المناخ. كما إنه يتطلع إلى الشراكة مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، لمعالجة أزمة تغير المناخ. كما انتقد بيل غيتس، عملة بيتكوين. في رأيه، تستهلك عملية تعدين العملة المشفرة الكثير من الكهرباء ، لذلك فإن بيتكوين لها تأثير كبير على المناخ، بحسب ما نشر موقع popmech.