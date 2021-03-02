صينيون يستخدمون "بلاي ستيشن 5" لتعدين عملات مشفرة

تمكن عدد من الصينين من استخدام وحدة التحكم في لعبة "بلاي ستيشن 5" في تعدين عملات مشفرة.

وتمكن هؤلاء الأشخاص من استخدام وحدة التحكم في تعدين بعض العملات المشفرة من خلال فك رموز برنامج "سوني" على اللعبة والوصول الى أجهزة التحكم.

وتبين بأن مسرع لعبة الفيديو المعتمد على AMD Radeon مع بنية RDNA 2 جيد جدا في تعدين عملة الإيثيريوم المشفرة.

وتمكن الصينيون من الضغط على 98.76 "ميغا هاش" من جهاز فك التشفير باستهلاك طاقة يبلغ 211 واط، بحسب ما نقل موقع Mydrivers.

وأضاف الموقع بأن الحمل الزائد على لوحة التحكم قد يعرضها للتلف السريع ولن يستطيع أصحابه القيام بإصلاحه على أساس التأمين الخاص باللعبة.