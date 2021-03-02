شركة صينية تطلق شاحنة ثقيلة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين

أطلقت شركة "بيبن" للشاحنات المحدودة، وهي شركة صينية تصنع الشاحنات الثقيلة، مركبة جديدة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بقدرة 100 كيلوواط.

وخرجت الشاحنة، التي ستستخدم ككناسة شوارع، من خط الإنتاج يوم الاثنين في مصنع الشركة في مدينة باوتو في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.

وتستخدم أسطوانات تخزين الهيدروجين في الشاحنة خلايا وقود غشاء تبادل البروتون، التي طورتها جامعة شانغهاي جياوتونغ بشكل مستقل.

ويمكن أن تعمل الشاحنة في ظروف شديدة البرودة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت الشركة، إنها ستطور سلسلة من الشاحنات الثقيلة العاملة بخلايا وقود الهيدروجين والمصممة للاستخدام لأغراض متعددة، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".