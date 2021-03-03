تامر عاشور يتصدر محركات البحث بسبب "بقول عادي"

تصدر المطرب المصري، تامر عاشور، محركات البحث، بسبب أغنية "بقول عادي" الجديدة.

ونشر عاشور، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، مقطعا قصيرا من كليب أغنيته الجديدة ​"بقول عادي".

وعقب كشفه عن كلمات الأغنية، تصدر تامر عاشور محركات البحث في مصر، خاصة أنه كان قد قرر تأجيل طرح ألبومه الجديد بسبب أزمة كورونا.

وفور نشر جزء من الكليب، أصبحت "بقول عادي" محور وحديث رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن عاشور كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة أن بعض الأغاني تحمل موضوعات "ليست دراما"، إلا أن تأخير طرح الألبوم يعود لظروف الكورونا خاصة أنه يفضل أن يطرح الألبوم ويقيم حفلات بعد طرحه ما يصعب القيام به خلال الفترة الحالية.