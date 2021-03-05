تسجيل
22:14 GMT05 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    هل تساعد البابايا حقا في إنقاص الوزن؟

    © Photo / Pixabay/ PublicDomainPictures
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/76/1043747629_0:133:1281:853_1200x675_80_0_0_3f677b37b22fb70675e6bbeb13e1e372.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202103051048288640-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%9F/

    بمذاقها الحلو وشكلها الذي يشبه القرع، وقشرها ذو اللون البرتقالي، ولحمها الداخلي ذو اللون المرجاني، اشتهرت فاكهة البابايا الاستوائية في السنوات الأخيرة، بين بعض أصوات المجتمع الصحي كغذاء مثالي لفقدان الوزن.

    وفي حين أن دمج البابايا الغنية بمضادات الأكسدة في النظام الغذائي قد يفيد القلب والعقل ويحسّن عملية الهضم ، فقد تتساءل عما إذا كانت مفيدة حقا لفقدان الوزن، نستعرض في هذا التقرير ما إذا كانت البابايا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، بحسب موقع "Health Line" الأمريكي. 

    عصير لحرق الدهون
    © Photo / Pixabay//evita-ochel
    فوائد تناول فاكهة "البابايا" في وجبة الفطور

    هل تساعد في إنقاص الوزن؟

    على الرغم من أن البابايا قد لا تستهدف فقدان الوزن بشكل مباشر، إلا أنها توفر تركيبة مغذية قد تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا لفقدان الوزن.

    إذ أن البابايا غنية بالألياف، وتوفر حوالي 3 جرامات ألياف لكل كوب (145 جرام) من مكعبات الفاكهة، علاوة على ذلك، تحتوي البابايا على نسبة عالية من الماء فضلا عن أنها قليلة السعرات الحرارية، إذ يحتوي كوب واحد من مكعبات البابايا على 62 سعرة حرارية فقط. 

    تقدم الألياف العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك المساعدة في الحفاظ على وزن صحي، وزيادة الشبع، وتقليل مخاطر الإفراط في تناول الطعام.

    في الواقع، أشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول الألياف قد يؤدي بنجاح لفقدان الوزن بغض النظر عن نمط النظام الغذائي المتبع، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يتابعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف هم أكثر عرضة لفقدان الوزن من أولئك الذين يتناولون كمية أقل من الألياف. 

    مركبات مفيدة في البابايا

    على الرغم من أن البابايا قد لا تشارك بشكل مباشر في إنقاص الوزن، إلا أنها تحتوي على العديد من المركبات التي يمكن أن تفيد نواحي أخرى من النظام الصحي.

    مشروبات
    © AP Photo / Dmitry Lovetsky
    خاصة بعد سن الـ40... مشروبات تسبب زيادة الوزن دون أن نشعر بذلك

    على سبيل المثال، البابايا غنية بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة في جسمك والتي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى تلف الخلايا والأمراض المزمنة.

    وتحتوي البابايا على بعض مضادات الأكسدة الأكثر فعالية؛ وهي فيتامين سي، والليكوبين، وأصباغ بيتا كاروتين، علاوة على ذلك، تحتوي البابايا على إنزيم فريد يسمى "باباين" والذي يوصف أحيانًا بقدرته على تعزيز فقدان الوزن وحرق الدهون.

    يساعد "الباباين" في تكسير البروتينات الغذائية وغالبًا ما يستخدم لتطرية اللحوم، يباع أيضًا في شكل تكميلي للمساعدة في تحسين الهضم.

    ومع ذلك، في حين أن هذا الأنزيم قد يحسن عملية الهضم، فلا يوجد دليل مقنع على أنه يعزز فقدان الوزن أو حرق الدهون.

    انظر أيضا:

    اختصاصية تغذية تحذر من خرافات شائعة عن فقدان الوزن
    علاج لمرض السكري يسبب فقدان الوزن
    كيف تؤثر حرارة الطعام على الشهية وفقدان الوزن؟
    تركيبات طعام غذائية تحقق نتائج مذهلة على صعيد فقدان الوزن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مراسم استقبال البابا فرانسيس بحضور رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي في بغداد، العراق 5 مارس 2021
    البابا فرنسيس في قلب العراق
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك