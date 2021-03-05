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    برتقال

    فوائده 4 أضعاف الفاكهة نفسها… 10 فوائد صحية "مذهلة" لتناول قشور البرتقال

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    تحتوي قشور البرتقال على مركبات الفلافونويد؛ مثل بولي ميثوكسي فلافون ومادة الهيسبيريدين، ومواد كيميائية نباتية أخرى تعزز الصحة بشكل كبير. 

    إذ تعتبر الفلافونويد مركبات مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، كما أنه يحتوي على كميات أعلى من بعض العناصر الغذائية، على سبيل المثال، توفر 3.5 أوقية من قشر البرتقال 136 مجم من فيتامين "سي".

    برتقال
    © Sputnik . Oleg Lastochkin
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    كما يحتوي قشر البرتقال على كميات كبيرة من النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ والألياف الغذائية، وقد يفاجئك أن قشور البرتقال لها فوائد صحية تزيد بأربعة أضعاف عن فاكهة البرتقال الفعلية التي نتناولها، وإليك 9 فوائد صحية مذهلة مرتبطة بقشر البرتقال، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Manipal Hospitals" الصحي.

    دعم صحة القلب

    تحتوي قشور البرتقال على مادة الهسبريدين، وهو فلافونويد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول. كما تساعد الفلافونات متعددة الميثوكسيلات (PMFs) الموجودة في قشور البرتقال أيضا على خفض الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من الأدوية.

    منع الحساسية

    تعتبر الهيستامين المواد الكيميائية المسؤولة عن تفاعلات الحساسية، وتحتوي قشور البرتقال على مركبات يمكن أن تساعد في منع إفراز الهيستامين.

    فواكه وخضروات
    © REUTERS / David Gray
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    الوقاية من السرطان

    تساعد قشور البرتقال على إبطاء نمو الخلايا السرطانية. وفي الواقع، يمكن لقشور البرتقال أن تقلل من عدد سرطان الخلايا الحرشفية وهو نوع قاتل من سرطان الجلد.

    الأشخاص الذين يستهلكون قشور البرتقال بشكل منتظم لديهم فرص أقل للإصابة بسرطان الرئة وسرطان الجلد من أولئك الذين يأكلون البرتقال فقط في الداخل.

    خفض الوزن

    تساعد قشور البرتقال على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون من الجسم، لذا يُوصي العديد من الخبراء الطبيين بقشور البرتقال علاجا لإنقاص الوزن.

    يحسن عملية الهضم 

    لقشور البرتقال خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج العديد من مشاكل الهضم والجهاز الهضمي مثل الإسهال والحموضة.

    علاج صداع الكحول

    يعد قشر البرتقال أحد أفضل الأشياء التي يمكن أن تساعد في علاج صداع الكحول، كل ما عليك غلي القشرة لمدة 15-20 دقيقة وشربها مثل الشاي للتخلص من صداع الكحول.

    علاج رائحة الفم الكريهة

    يمكن أن تساعد قشور البرتقال على محاربة التسوس والحفاظ على أنفاسك منتعشة.

    يحارب العدوى ونزلات البرد والانفلونزا

    قشور البرتقال غنية بفيتامين "سي" و"أيه"، مما يجعل قشور البرتقال من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الجراثيم والفيروسات.

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    يعالج مشاكل الجلد

    تساعد قشور البرتقال في علاج العديد من مشاكل البشرة مثل الرؤوس السوداء والخلايا الميتة وحب الشباب والمسام والهالات السوداء وجفاف الجلد، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة.

    يعالج الربو

    تساعد قشور البرتقال أيضًا على إزالة البلغم وبالتالي علاج الربو.

    لكن، في حين أن قشور البرتقال غنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل الألياف وفيتامين "سي" والبوليفينول، فمذاقها مُر، وقد يصعب هضمها، وقد تحتوي على بقايا مبيدات الآفات، ويمكن تعويض العديد من السلبيات عن طريق شطفها بالماء الساخن ثم إضافة قطع صغيرة إلى العصائر أو أطباق مثل السلطات.

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