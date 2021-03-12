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    رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح فايرز/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021

    الغذاء الوحيد الذي يجب تناوله بعد الحصول على لقاح كوفيد- 19

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    يمكن أن يسبب تناول لقاح كوفيد 19 آثارًا جانبية طفيفة بعد الجرعة الأولى أو الثانية، والتي تشمل: الألم أو الاحمرار أو التورم في مكان حقن اللقاح، أو الحُمّى أو حتى الإرهاق. 

    وتحدث معظم الآثار الجانبية التي تشمل أيضا الصداع، والألم العضلي، والقشعريرة، وألم المفاصل، والغثيان والقيء، والشعور بتوعك، فضلا عن تورّم العقد الليمفاوية، خلال الأيام الثلاثة الأولى من تلقي اللقاح، وتستمر عادة ليوم واحد أو يومين فقط.

    تدير الممرضة المسجلة باتريشيا كامينغز تعطي لقاح فيروس كورونا المستجد لكمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في المركز الطبي المتحد في العاصمة الأمريكية واشنطن، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020
    © AFP 2021 / ALEX EDELMAN
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    في هذه الحالة، قد لا يشعل متلقي اللقاح بأنه بخير 100 %، لذا نلجأ إلى الأطعمة التي تريحنا دائمًا وتجعلنا نشعر بتحسن - مثل كوب شاي على البخار أو وعاء من حساء الدجاج، لكن حساء الدجاج في هذه الأثناء هو أفضل طعام يمكن تناوله حيث يكون الجسم في حالة التهاب، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

    في رد على سؤال لمركز "كليفلاند كلينك" الطبي الأمريكي، يقول ثاديوس ستابينبيك، دكتوراه في الطب، أن هذه الآثار الجانبية تأتي من الالتهاب الذي يحدث داخل الجسم، إذ يتفاعل الجسم مع تصاعد البروتين ويعمل على محاربة العدوى المحاكية. 

    ولهذا السبب فإن تناول الأطعمة المُعززة للمناعة مهم للشفاء السريع، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، وهو ما ينصح به المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث يحث على أن شرب الكثير من السوائل مهم للشفاء بعد الحصول على لقاح كوفيد-19، لذلك فإن أي أطعمة مضادة للالتهابات والتي يمكنها أيضًا ترطيب الجسم ستساعد بشكل كبير في التعافي. 

    وعلى وجه الخصوص، يعتبر الحساء المعتمد على المرق - مثل معكرونة الدجاج، أو مرق العظام البسيط - طعام رائع يمكن تناوله في حالة الشعور بأي من الآثار الجانبية. 

    بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الحساء مليئًا بالمكونات الجيدة المعززة للمناعة (مثل اللفت، والفاصوليا، والعدس، والبطاطس، والبروكلي) فأنه سيقوم بتعزيز نظام المناعة بشكل كبير. 

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
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    وفقًا لمجلة CHEST Journal الأمريكية، فإن حساء الدجاج في الواقع له "نشاط طبي مفيد" عند تناوله وله "تأثير خفيف مضاد للالتهابات" على الجسم، ما يجعل منه أفضل اختيار بعد الحصول على لقاح كوفيد- 19. 

    وفي حين أنه من غير الواضح أي عنصر من الحساء مفيد بالتحديد، يقول مركز UCLA لطب الشرق والغرب أن تضمين كل تلك العناصر الكلاسيكية (الدجاج والبصل والجزر والكرفس والبقدونس والملح والفلفل) قد ثبت أنه يساعد في مكافحة عدوى التهابية.

    ووفقًا لموقع Healthline الأمريكي، يحتوي مرق العظام أيضا على حمض أميني يسمى الجليسين والأرجينين، والذي له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات.

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