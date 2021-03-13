أهم وأخطر المشكلات الناتجة عن تناول السكريات

يعرف أنه ينتج عن الزيادة في تناول السكريات زيادة في الوزن، ولكن قد لا يخطر في ذهنك المشاكل الأخرى التي تسببها.

موقع "فيري ويل هيلث" الطبي، قام بإيضاح بعض المشكلات الناتجة عن تناول السكريات بكميات كبيرة.

التهاب المفصل الروماتويدي

أجريت دراسة على 217 مريضًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي لتحديد تأثير الطعام على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، أفاد 24.0% من المشاركين في الدراسة أن الأطعمة تؤثر على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي لديهم، ووجدوا أن 20 نوعًا من الأطعمة المحددة حسنت أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

هشاشة العظام

النقرس

هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، يؤثر بشكل شائع على الركبتين والوركين والعمود الفقري، عندما يصاب الشخص بالتهاب المفاصل العظمي، تبدأ الأنسجة في المفاصل في الانهيار بمرور الوقت، تعتمد شدتها على مستوى الألم وكيف تؤثر على أنشطتهم اليومية، النظام الغذائي هو أحد العوامل التي قد تساعد في تخفيف الألم وتحسين أعراض التهاب المفاصل حيث يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وأشارت عدد من الدراسات إلى أن تقليل تناول السكريات يقلل من الألم وشدة الأعراض.

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من السكر بما في ذلك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز مثل عصير البرتقال والصودا من المعروف أنها تزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم يحدث هذا عندما يكسر الجسم الفركتوز.

النقرس هو التهاب المفاصل يؤثر على مفصل واحد في كل مرة يحدث النقرس عندما تكون مستويات حمض البوليك في الدم أعلى من المعتاد يمكن إدارة هذا النوع من التهاب المفاصل من خلال الإدارة الذاتية والأدوية.