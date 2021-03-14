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    السكر

    3 طرق بسيطة لتحلية الأطعمة بدون سكر أو مواد صناعية

    © Photo / Pixabay//955169
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    يعد الحد من كمية السكر في الأطعمة التي نتناولها أحد أفضل الأشياء التي يمكننا القيام بها لتحسين مستوى الصحة العامة. 

    تقول أنيشا باتيل، دكتوراه في الطب: "تظهر السكريات المضافة في ما يصل إلى 70 في المائة من الأطعمة المعبأة، بما في ذلك الأطعمة المالحة مثل الحساء والصلصات وتوابل السلطة والأطعمة التي يجب أن تكون صحية مثل الحبوب وزبدة المكسرات والزبادي والمشروبات" الصحية".

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    ووفقا لباتيل، يستهلك المواطن الأمريكي العادي -على سبيل المثال- حوالي ثلاثة أضعاف كمية السكر المضاف من الكمية الموصى بها، مضيفة: "الحد اليومي هو 6 ملاعق صغيرة أو 24 جرامًا للنساء، و 9 ملاعق صغيرة أو 36 جرامًا للرجال، وما يصل إلى 6 ملاعق صغيرة أو 12 جرامًا إلى 24 جرامًا للأطفال". 

    لكن الخبر السار هو أن هناك بعض الطرق الذكية والبسيطة لتحلية الأطعمة دون إضافة السكر أو المحليات الصناعية، نستعرض منها 3 طرق بسيطة بحسب موقع Real Simple الأمريكي. 

    1- الفواكه والخضروات الغنية بالألياف

    الفواكه الناضجة والطازجة مثل الموز والكمثرى والأناناس، بالإضافة إلى الخضار مثل البطاطا الحلوة، تضيف نكهة حلوة طبيعية بدون إضافة السكر

    توضح تايلر لي، مؤلفة كتاب "Half the Sugar, All the Love: 100 Easy, Low-Sugar Recipes for Every Meal of the Day": "هناك فرق مهم بين السكر المضاف، مثل السكر المحبب، والعسل، والسكر الطبيعي الموجود في الفاكهة والخضروات"، مضيفة: "الألياف هي أحد الاختلافات الكبيرة." 

    إذ تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر في الجسم ، مما يجعل من السهل معالجته، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

    تضيف تايلر لي: "تضيف الكمثرى حلاوة طبيعية وقوامًا كريميًا لكل شيء بدءًا من تتبيلة سلطة بذور الخشخاش وحتى كعكات التوت، والبطاطا الحلوة هي المكون السري في الـ"دبل تشوكليت براونيز" - فهي تعزز الحلاوة مع تقليل السكر المضاف بمقدار الثلثين مقارنة بمزيج البراوني المعبأ، ويعمل اليقطين بطريقة مماثلة، ويمكن استخدامه لتحلية وإضافة عمق النكهة في إعداد الفطائر والكعك".

    2- المكسرات والبذور.

    تقول تايلر لي: "المكسرات والبذور هي سر آخر من أسرار الطهي باستخدام كمية أقل من السكر المضاف".

    إذ يعد تحميص المكسرات خطوة صغيرة تؤتي ثمارها عندما تحتاج إلى تضخيم النكهة دون إضافة السكر، ويمكن أن تضيف المكسرات أيضًا قواما إلى ألأـطعمة، مما يساعد في الحصول على وصفات قليلة السكر.

    السكر
    © Photo / Pixabay//955169
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    وتضيف تايلر لي: "الجوز واللوز هي المكسرات التي أعتمد عليها كثيرًا. يمكن أن تكون إضافة سهلة ولذيذة للخبز السريع، كما هو الحال في خبز الموز"، لافتة: "يمكن أن تضيف زبدة الجوز غير المحلاة أيضًا نكهة حلوة لكل شيء بدءًا من الصلصات إلى الكعك والعصائر". 

    3- البهارات

    تعد التوابل عنصرا أساسيا للطهي منخفض السكر، فوقفا لتايلر لي "أستخدمها بشكل كبير في وصفات كتابها لتعزيز النكهة". 

    وتقول تايلر لي إن إضافة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والهيل تعطي حلاوة دون إضافة السكر. 

    انظر أيضا:

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