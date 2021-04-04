بينها سوريا... روسيا تسمح لطلاب 6 دول بالعودة إلى أراضيها

وقالت الوزارة، اليوم الأحد:

"يمكن للطلاب الأجانب وخريجي الدراسات العليا والمقيمين وطلاب الكليات التحضيرية من فنزويلا وألمانيا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا العودة إلى روسيا لمواصلة دراستهم".

وأضافت: "الآن يمكن للطلاب من 31 دولة دخول روسيا".

وقالت: نذكر أنه يمكن للطلاب الأجانب السابقين من أبخازيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وفيتنام، واليونان، ومصر، والهند، وكازاخستان، وقطر، وقيرغيزستان، وكوبا، وجزر المالديف، والإمارات العربية المتحدة، وسيشيل، وصربيا، وسنغافورة، وتنزانيا، وتركيا، وفنلندا، وسويسرا، وإثيوبيا، وكوريا الجنوبية، وأوسيتيا الجنوبية، واليابان، العودة إلى روسيا.

واستأنفت روسيا، ابتداءً من 1 أبريل/نيسان، الرحلات الجوية مع ست دول، هي ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.