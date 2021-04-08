أقنعة وتغيير شكل... هكذا كشفت الشرطة خدعة شابين للحصول على لقاح "فايزر"

ذكرت صحيفة "لا جورنادا" أن رجلين في المكسيك، كانا يبحثان عن لقاح "فايزر" لفيروس كورونا، قدما هويات لأشخاص آخرين وصبغا شعرهما وحواجبهما باللون الأبيض.

وفقا لما ذكره موقع "مير 24"، ذهب المكسيكيان (وهما في الثلاثينيات من العمر) إلى مركز صحي للقيام بخدعة من أجل الحصول على لقاح ضد كورونا، حيث بدأت حملة التطعيم في البلاد مع كبار السن.

جاء الشابان إلى المؤسسة الطبية، كما هو مطلوب، وهما يرتديان أقنعة، وكان من الصعب مقارنة مظهرهما وفقًا للوثائق، لكن صوتهما خانهما.

وقع الحادث في نهاية مارس. تم القبض على الرجلين بتهمة سرقة الهوية.

ومع ذلك، فهذه ليست الحالة الأولى وليست الوحيدة التي يلجأ فيها الأشخاص إلى الخداع من أجل التطعيم ضد كورونا. في فبراير، ارتدت امرأتان أمريكيتان زي امرأتين كبيرتين، وقبعات ونظارات وقفازات. تمكنتا من الحصول على الجرعة الأولى، لكن الشرطة كانت بانتظارهما في الجرعة الثانية.