طبيبة روسية تكشف فائدة الماء أثناء الإصابة بكورونا وتحدد الكمية

أوصت طبيبة القلب ماريا جليزر بأهمية شرب كمية كافية من الماء لمواجهة مشكلة تجلط الدم التي تهدد الجسم بعد الإصابة بفيروس كورونا.

تؤدي الإصابة بفيروس كورونا في كثير من الحالات إلى تطور تجلط الدم، ويأتي ذلك بسبب تباطؤ تدفق الدم، بحسب موقع "ميديك فوريوم".

يؤثر مرض "كوفيد 19" على تدفق الدم في الأوعية الدموية، فهو يتباطأ بسبب العدوى؛ قالت ماريا جليزر، كبيرة أختصاصيي أمراض القلب في وزارة الصحة في منطقة موسكو: "بشكل عام، تتدهور إمدادات الدم".

وفي حديثها عما يساعد في منع ظهور جلطة دموية بسبب فيروس كورونا، وصفت الطبيبة شرب الماء بأنه طريقة علاجية محتملة.

ونصحت الخبيرة بشرب لتر ونصف أو لترين يوميا. ليس من الضروري شرب الكثير من السوائل، فهي تثقل كاهل الكلى، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل مزمنة، من المهم بشكل خاص الالتزام بهذه القاعدة.

أكدت طبيبة القلب أنه ليس من الضروري بشكل قاطع استخدام مميعات الدم دون وصفة طبية.