تسجيل
21:06 GMT16 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فحص حالة سوق المال

    ارتفاع سيولة الاقتصاد السعودي..ماذا تعني وما دورها في دعم الناتج القومي؟

    © Sputnik . Ruslan Krivobok
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202104161048714300-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%9F/

    على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي تواجهه الدول عامة وبلدان الخليج خاصة، في ظل جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، تسجل السيولة في الاقتصاد السعودي (عرض النقود) ارتفاعات قياسية.

     

    إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية
    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
    محطة سكاكا... ما الأهمية الاقتصادية لمشروع الطاقة الشمسية في السعودية؟
    وسجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي عند 2.191 تريليون ريال، مقابل 2.17 تريليون في مطلع شهر أبريل الجاري.

    وقال مراقبون إن "استمرار زيادة السيولة في الاقتصاد السعودي يؤكد سلامة الخطط والاستراتيجيات التي اتبعتها المملكة العربية السعودية خلال فترة الجائحة"، مؤكدين أنه سيعود بالنفع على الناتج المحلي، ويساعد في توفير الوظائف، وتعافي الاقتصاد".

    ارتفاع السيولة

    ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، مستندة إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 0.97 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و1.95 في المائة (42 مليار ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان 2.149 تريليون ريال.

    ويعني ذلك عودة عرض النقود لتسجيل مستوياته القياسية مجددا بعد 12 أسبوعا دون مستوى أعلى من المسجل في العاشر من ديسمبر 2020.

    وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

    دعم الناتج المحلي

    ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، اعتبر أن ارتفاع السيولة لمعدلات غير قياسية في المملكة العربية السعودية يؤكد سلامة الاستراتيجيات والخطط المالية التي اتبعتها المملكة ونتائجها الإيجابية، مؤكدًا أنه سيسهم في زيادة المعروض النقدي ويخفض أسعار الفائدة ما يعزز الطلب الكلي ويدعم الناتح المحلي.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطوات سيكون لها دور فعال في التوظيف، وكذلك الحد من البطالة، ومن الانكماش الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي يواجهها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا.

    وأكد الصويغ أن السياسة النقدية التوسعية تعزز دور المصارف في تعديل وإعادة هيكلة تمويلاتها، دون أي رسوم إضافية ودعم خططتها للمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، ودعم العنصر البشري، وتمكين شاب وشابات المملكة والمقيمين، ضمن رؤية 2030.

    ويرى أن ارتفاع السيولة المالية دليل على عملية النشاط والحراك الذي يشهده الاقتصاد السعودي، بسبب الإصلاحات الحكومية والدعم المستمر، والمبادرات التي أدت إلى تخفيف المعاناة، ودعم الحركة الاقتصادية والناتج المحلي.

    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018
    © REUTERS
    نظام التخصيص الجديد في السعودية... ما أهميته وما فوائده الاقتصادية؟
    وبحسب الصويغ، من المتوقع خلال الـ 5 أعوام المقبلة، وباستمرار المملكة على نفس النهج والسياسة، واستمرار المبادرات، سيشهد الاقتصاد تعافيًا كبيرًا وملحوظًا، سواء على مستوى القطاع العام الحكومي أو الخاص، أو حتى الأفراد، في ظل مساعي تعزيز الدخول غير النفطية.

    أهداف سعودية

    بدوره اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، الباحث السعودي أن الزيادة غير المسبوقة في السيولة المالية في السعودية مؤشر إيجابي بأن المملكة تتجه إلى تحقيق الهداف التي رسمتها وخططت لها مسبقًا في ظل رؤية 2030.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تضمنت رؤية المملكة الكثير من المحاور الأساسية، لكن أبرزها الاقتصاد المزدهر، والذي تركز عليه المملكة في الفترة الأخيرة، عن طريق دعم الاستثمار والاقتصاد، والاستفادة بشكل أمثل بالموارد الموجودة في الدولة، لا سيما المواد البترولية والصناعات التي تم تشكيلها في المملكة ومنها السياحة، والتي باتت من ضمن أهم روافد الإيرادات للاقتصاد.

    ويرى العنزي أن زيادة السيولة من ضمن المؤشرات التي تعكس التخطيط السليم، وتطبيق السياسات التي وضعتها المملكة، وأهمها التغيرات التي شهدها الجانب الاجتماعي، وتشجيع الاستثمار على المستوى الصغير والمتوسط، والتي مثلت روافد استثمارية كبيرة للدولة، وشجع التغير الاجتماعي والانفتاح في المملكة، أصحاب رأي المال في الاستثمار بمشروعات الترفيه والسياحة الداخلية.

    وأكد المحلل السعودي أن ارتفاع السيولة في المملكة يعد أمرًا متوقعًا وطبيعيًا في ظل الحركة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة، مؤكدًا أنهها ستنعش وتعزز الناتج القومي.

    ومطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

    وقال إن "هذه السيولة تعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية".

    و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية". و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

    انظر أيضا:

    إنفاق 27 تريليون ريال حتى 2030.. ما الفوائد الاقتصادية لبرنامج "شريك" في السعودية؟
    خبراء يوضحون أسباب نمو الاقتصاد السعودي خلال 2021
    محطة سكاكا... ما الأهمية الاقتصادية لمشروع الطاقة الشمسية في السعودية؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض لزي المنتخب الروسي في أولمبياد طوكيو 2020 من المنتج الروسي لصناعة الأزياء الرياضية زاسبورت في قاعة للعروض كوسموس في حديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 14 أبريل 2021
    عرض لزي المنتخب الروسي في أولمبياد طوكيو 2020
    رد فعل ظريفة جدا منه الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    ردة فعل "ظريفة جدا" من الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    إنفوجرافيك... اكتشف بنفسك إن كنت تعاني من اضطراب الغدة الدرقية
    اكتشف بنفسك إن كنت تعاني من اضطراب الغدة الدرقية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك