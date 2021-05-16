البيئة المصرية تتحقق من أنباء تلوث ساحل البحر المتوسط

وتبين أنه لا يوجد أي نوع من التلوث في المنطقة، بل تواجد كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية التي تنمو في هذه المنطقة بشكل طبيعي وتسمى "البوسيدونيا" وهذا ليس تلوثا زيتيا.

البيئة ترد على تلوث شواطيء الساحل الشمالي: دورة حياة البوسيدونيا.. صور https://t.co/hmYYcdi57x #صدى_البلد — صدى البلد (@baladtv) May 16, 2021

وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica) تعد من النباتات المستوطنة في البحر المتوسط ومن أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه، وواحدة من الثروات البحرية الرئيسية في المنطقة، وتسمى "رئة البحر المتوسط" لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية، مضيفة أن البوسيدونيا تعتبر مؤشرا هاما عن جودة المياه الساحلية نظراً لحساسيتها الشديدة للتلوث حيث لا يمكنها أن تنمو إلا في المياه النظيفة وغير الملوثة.

وأكدت الوزيرة، أن هذه الأعشاب تشكل أهمية غذائية للأسماك والكائنات البحرية الحيوانية، التي تستخدم هذه الموائل كمأوى آمن للراحة والتفريخ والحضانة، كما تعتبر عنصرا مهما لمقاومة نحر الشواطئ وتثبيت التربة وكسر الأمواج.

وشرحت فؤاد سبب تواجد النباتات بكثرة على الشاطئ قائلة: "أثناء دورة حياة هذا النبات تتجدد الأوراق والريزومات فتخرج الأوراق القديمة وتحملها التيارات والأمواج إلى الشاطئ، مؤكدة أن وجودها على الساحل مهم بيئيا للعديد من الكائنات، وعودتها للمياه بفعل الأمواج والرياح يساعد على زيادة الإنتاجية بعد تحللها".