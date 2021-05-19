رواية غريبة: أغنية تخرج الاتحاد السوفيتي من حيز الوجود

فوفق الصحفي فلاديمير كامينير الذي ولد في موسكو في عام 1967 فإن أغنية "رياح التغيير" التي قدمتها فرقة الروك الألمانية "سكوربيونز" في مهرجان موسكو الموسيقي في عام 1989 هي السبب الرئيسي وراء زوال الاتحاد السوفيتي في عام 1991. ذلك لأن الناس في الاتحاد السوفيتي تأثروا بهذه الأغنية فباتوا يتطلعون إلى تغيير حياتهم.

وادعى كامينير أن كلمات الأغنية اقترحها عميل الاستخبارات الأمريكية.

ووصف بافل بالاجتشينكو، مساعد الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، الرواية التي أعلنها الكاتب الصحفي الألماني بالسخيفة. وقال مساعد رئيس الاتحاد السوفيتي في حديثه لإحدى المحطات الإذاعية الموسكوفية: "أرفض التعليق على حماقات من هذا النوع".