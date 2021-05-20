روسيا تستعد لتطوير ""سبوتنيك V" من أجل إعطائه للأطفال

وقال غينسبرغ اليوم الخميس على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية:

"طرح فلاديمير فلاديميروفيتش (الرئيس الروسي) هذا السؤال. يتعلق الأمر في المقام الأول بإمكانية وجود إطار زمني نبدأ فيه باستخدام لقاح "سبوتنيك V" على الأطفال، وقد مر شهران منذ ذلك الحين، ولأجل هذا في الوقت نفسه، تحاول وزارة الصحة حقًا باستمرار حل مسألة أي نوع من الآليات التي سنقدم من خلالها اللقاح، لإجراء بحث تقديمه للأطفال".

وأضاف: "لقد عقدنا اجتماعًا حول هذه المسألة، و آمل في الأيام القليلة القادمة أن نتلقى إجابة على هذا السؤال حتى نبدأ هذا البحث فعليًا في الأسابيع المقبلة، لأن الحياة نفسها تجعلنا نفكر في الأمر من أجل حماية أطفالنا من تلك السلالات التي يشكلها هذا العامل الممرض".

وأشار إلى أن: "السؤال الثاني هو مدة عمل هذا التحضير للقاح، لقد كتبنا الآن أيضًا بروتوكولًا للتجربة السريرية سيسمح لنا بالإجابة على هذا السؤال. ليس فقط الإجابة على هذا السؤال، ولكن بناءً على نتائج هذه التجربة السريرية، سيكون من حقه أن يدرج في تصريح التسويق. أتمنى أن تكون هذه الشروط على الأقل عامين، لكن هذا كما فهمت يجب تأكيده رسميا وتجريبيا ".