أحد أقارب أحمد بهجت يكشف سبب وفاته

كشف أحد أقارب رجل الأعمال المصري، أحمد بهجت، سبب وفاته، بعد رحيله عن عالمنا، اليوم الجمعة.

ونقل موقع "مصراوي"، عن أحد أقارب رجل الأعمال الراحل قوله، إن سبب وفاة أحمد بهجت ترجع إلى معاناته من الفشل الكلوي، ما أدى إلى تدهور صحته في الساعات الماضية.

وأضاف أن أحمد بهجت، أجرى عملية زراعة قلب، منذ نحو 20 عاما، وتوفي خلال رحلة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحل رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وصرحت ابنته شهد بهجت، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبا، بعد إنهاء الترتيبات.

ونعت شهد بهجت والدها، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، قائلة: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.