بعد خلافات استمرت 5 سنوات... إعلامي مصري يعتذر لمرتضى منصور.. فيديو

اعتذر إعلامي مصري، لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، بعد خلافات بينهما استمرت لأكثر من 5 سنوات.

وطلب الإعلامي عبد الناصر زيدان، عبر بث مباشر من حسابه على موقع "فيسبوك"، التصالح مع مرتضى منصور، طالبا منه العفو والسماح.

وقال زيدان إنه يعتذر لمرتضى منصور عن أي إساءة شخصية وجهها له أو لأسرته خلال الفترة الأخيرة، ودعاه لحوار يجمعهما معا وصفه بـ"حوار القرن".

يشار إلى أن عبد الناصر زيدان واحد من الكثيرين الذين دخلوا في خلافات مع رئيس الزمالك السابق، الذي تم تجميد مجلسه واستبعاده من رئاسة النادي، وإحالته للنيابة العامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل مرتضى بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.