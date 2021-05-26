تفاصيل مخيفة يرويها صديق لشاب مصري ذبح أمه وأخته

أقدم شاب مصري في العشرين من عمره في قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار على ذبح شقيقته ووالدته، وشرع في قتل والده، الذي لا يزال يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة في ظروف غامضة.

وفجر شاهد عيان من أهالي قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار وصديق الجاني مفاجأة في تصريح خاص نقلته وكالة "سكاي نيوز عربية " قائلا:

"إن صديقه محمد تعرض لسحر أسود، حيث رأى والدته وشقيقته على هيئة أفعى وثعبان"، على حد تعبيره.

وتابع الشاهد: "هذا الأمر دعا المجني عليهن لرش مياه مقروء عليها آيات من القرآن الكريم بغرفته. وفق ما طلب منهم الشيخ الذي ذهبن إليه لفك السحر الأسود عن محمد، كما قال لهم الشيخ (ابنكم سيكون أفضل)، ولم يعلما أن ما قاما برشه بغرفته هو سحر".

وأضاف صديق الجاني: "عاد محمد من عمله بالقاهرة إلى بلدته بالفعل، لكن المياه المرشوشة حركت الجن بداخله، وجعلته يرى والدته وأخته كأفعى وثعبان فقام بقتلهما".

استطرد: "عند دخولنا المنزل وجدنا محمد يردد" قتلت الأفعى والثعبان"، وهو ما أصاب جميع الحاضرين بالذهول، خاصة أنه كان جالسا دون توتر لدرجة أنه لم يفكر في الهروب".

وأكمل الشاهد قائلا: "المتهم صديق عمري لم يكن يتعاطى أي مواد مخدرة كما يزعم بعض أهالي القرية، بل معروف عنه حسن الخلق وحسن معاملة أهل بيته، ما يعني أن ما حدث شيء غير طبيعي".

وحصلت مديرية أمن المنيا على بلاغ بمقتل الأم وابنتها على يد ابن الأولى وشقيق الثانية، بعد أن انهال عليهم بالضرب وذبحهم باستخدام آلة حادة "سكين"، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، ومعه السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.