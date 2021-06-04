تحذير خطير لوجود صلة بين رعشة العين والسرطان... ما هي أعراضه؟

أفاد أحد أخصائيي الأعصاب الروس بإمكانية أن يكون التشنج العصبي علامة من علائم الإصابة بالسرطان.

وقال طبيب الأعصاب ألكسندر إيفدوكيموف للقناة الخامسة: إن "أحد الأسباب المحتملة للنفض اللاإرادي للجفن العلوي أو السفلي هو مشاكل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي".

وأضاف: "يمكن أن تكون هذه إصابات في العصب الوجهي والتهاب الدماغ والتهاب السحايا نتيجة لذلك وسرطان المخ وأسباب خطيرة أخرى".

وأكد أنه في مثل هذه الظروف، يتميز التشنج العصبي الخطير بطول وقصر مدته.

وحذر الطبيب موضحا، "يمكن أن تستمر الحالة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر".

وقال: "إذا استمرت التشنجات اللاإرادية لديك لأكثر من شهرين، فيجب رؤية طبيب أعصاب لإجراء فحص، وإذا لزم الأمر، وصف العلاج".

وأوضح أن "ارتعاش العين غالبًا ما يبدأ بسبب الإرهاق والإجهاد والإرهاق والحماس للأدوات، وكذلك بسبب الحمل الكبير على العمود الفقري العنقي ومجموعات العضلات القذالية".

في مثل هذه الحالات، نصح بالاتصال بطبيب تقويم أو معالج تدليك.