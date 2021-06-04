إعلام: تقرير مخابراتي لا يقنع البيت الأبيض بعدم وجود قادمين من كواكب أخرى

أفادت صحيفة أن مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتشف ما يدل على إمكانية أن يكون للظواهر الجوية غير العادية التي شاهدها الطيارون العسكريون الأمريكيون في الفترة الأخيرة، صلة بمركبات فضائية قادمة من كواكب أخرى.

كما لم يكتشف رجال المخابرات الأمريكية الذين درسوا نحو 120 حادثا حدثت في الأعوام الـ20 الماضية، ما يدل على إمكانية أن يواجه الطيارون الأمريكيون ما له صلة بالبرامج السرية للحكومة الأمريكية.

إلا أن مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين اطلعوا على تقرير المخابرات خلصوا إلى استنتاج أن الحكومة يجب ألا تستبعد تماما إمكانية أن يكون ما شاهده الطيارون مركبة قادمة من كوكب آخر وفق إفادة صحيفة "نيويورك تايمز".