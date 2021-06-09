موجة لفيروس "إتش 5 إن 8" تضرب الصين

ذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية أنه تم الإبلاغ عن تفشي سلالة إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" (H5N8) فى مقاطعة شنشى الصينية.

وذكر موقع "تي في زفيزدا" أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تفشي لأنفلونزا شديدة العدوى في الصين.

ونقل الموقع أن تقارير لوسائل إعلام، أبلغت عن تفشي المرض في مايو. ومع ذلك، لا توجد معلومات متاحة حول سلالة مرض توجا التي انتشرت بين الطيور.

في وقت سابق في الصين، تم تسجيل حالة إصابة بشرية بسلالة فيروس أنفلونزا الطيور H10N3. وتتعلق الحالة بمقيم يبلغ من العمر 41 عامًا من مقاطعة جيانغسو، ارتفعت درجة حرارته في 23 أبريل وبدأت تظهر أعراض أخرى.