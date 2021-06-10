"تمثيلهم يغذي القتل وغزو الدول"... ممثل بريطاني يقود مبادرة لتغير صورة المسلمين في الأفلام

أطلق الممثل البريطاني ذو الأصول الباكستانية، ريز أحمد، مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد يظهرون أو يتم تجسيدهم بصورة سلبية عند ظهورهم.

وقال أحمد في بيان، اليوم الخميس: "تمثيل المسلمين على الشاشة يغذي السياسات التي يتم انتهاجها، والأشخاص الذين يقتلون، والدول التي يتم غزوها"، بحسب رويترز.

وأضاف "البيانات لا تكذب. هذه الدراسة تظهر لنا أن حجم المشكلة في الأفلام الجماهيرية، وتكلفتها تحسب بالفرص المحتملة المهدرة والأرواح المفقودة".

وتابع أحمد، بطل فيلم "ساوند أوف ميتال" (صوت الميتال) وأول مسلم يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل، أن مبادرة إدماج المسلمين ستشمل تمويل وإرشاد رواة القصص المسلمين بالمراحل المبكرة من عملهم.

وقال أحمد (38 عاما) المولود في لندن إن توفير التمويل سيكون تغييرا للعبة بإدخال المزيد من الممثلين والكتاب والمنتجين المسلمين بمجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية، مشيرا : "لو لم أحصل على منحة دراسية وأيضا تبرع خاص لما تمكنت من الالتحاق بكلية لتعلم الدراما".

وسيشرف على المنح التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار للفنانين المسلمين الشبان لجنة استشارية تضم الممثل ماهرشالا علي والممثل رامي يوسف والممثل الكوميدي حسن منهاج.