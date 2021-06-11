طبيب روسي يبدد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول درجة حرارة الجسم

حددت الطبيبة المتخصصة في الأنف والأذن والحنجرة، الروسية آنا كولسنيكوفا، درجة الحرارة التي يمكن اعتبارها طبيعية لجسم الإنسان.

ففي مقابلة مع القناة الخامسة، قالت الطبيبة إن درجة حرارة الجسم الطبيعية أصبحت أوسع.

وأوضحت كولسنيكوفا "تتراوح درجة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان بين 35,5 درجة إلى 37,5 درجة مئوية".

وأشارت المختصة إلى أن درجة حرارة الجسم هذه يمكن أن ترتفع بعد الأكل والضغط العاطفي والجسدي وفي الصيف بعد الظهر.

وأوضحت الطبيبة بأن درجة حرارة الجسم يمكن أن تتغير خلال النهار حتى 0,6 درجة وتصل أخفض درجة للحرارة للجسم عند الصباح الباكر، بينما تصبح الحرارة الأعلى للجسم بين الساعة 4 و6 عصرا.

واختتمت قائلة بأن أفضل أماكن في الجسم لقياس درجة الحرارة هي منطقة الإبط والفم والقناة السمعية والفتحة الشرجية.