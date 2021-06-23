تسجيل
14:25 GMT23 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فتاة تراقب كسوف الشمس في العاصمة المجرية بودابست

    تأثير حرارة الطقس على ضغط الدم... وكيف تتجنب المضاعفات الخطيرة

    © REUTERS / Laszlo Balogh
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202106231049338740-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9/

    تتأثر صحة الإنسان ومستوى طاقته بدرجة حرارة الطقس المحيط به، وقد يزيد تأثير الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ليصيب الإنسان بمضاعفات خطيرة.

    تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية بين 36.1 مئوية إلى 37.2 مئوية، لكن في المتوسط​، تكون درجة حرارة الجسم الطبيعية  37 درجة مئوية.

    وتحدث موقع "هيلث لاين" عن تأثير ارتفاع درجة حرارة الطقس على الإنسان وتحديدا على ضغط الدم لديه، نظرا لأهمية معرفة المخاطر الصحية التي قد نواجهها وكذلك كيفية تجنب أي مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجة حرارة الطقس.

    انعكاس على نظارات سائح لمراعي أباغو في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    © Sputnik . Igor Onuchin
    طبيبة تقدم توصيات لحماية العيون خلال فصل الصيف وعند ارتفاع الحرارة
    ويمكن أن تؤثر نسبة الرطوبة في البيئة المحيطة على شعورك بدرجة الحرارة على النحور الآتي:

    إذا كانت درجة حرارة الطقس (29 درجة مئوية) لكن لا توجد رطوبة، فستشعر أنها (26 درجة مئوية).

    إذا كانت درجة حرارة الطقس (29 درجة مئوية)، مع نسبة رطوبة 80 في المئة، فستشعر أن درجة الحرارة (36 درجة مئوية).

    وتشكل درجات حرارة الطقس المرتفعة خطورة على جسمك، إذا تجاوزت 32 درجة مئوية، حيث قد يتعرض الجسم في هذه الحالة إلى تشنجات ونوبات إجهاد، وتزداد فرص الإصابة بما يعرف بالإجهاد الحراري عند التعرض لدرجات حرارة تتراوح بين (40 درجة مئوية و54 درجة مئوية)، وغالبا ما تؤدي درجة الحرارة التي تزيد عن (54 درجة مئوية) إلى ضربة شمس.

    ويتأثر ضغط الدم لدى الإنسان بحرارة الطقس، حيث تتسبب برودة الطقس الشديدة في ارتفاع ضغط الدم، بينما يؤدي الطقس الحار إلى انخفاض ضغط الدم، حيث يسبب ارتفاع حرارة الطقس اتساع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها، وهو ما يتسبب في انخفاض ضغط الدم.

    وتشمل أعراضه

    • الإنهاك الحراري
    • تشنجات العضلات
    • التهابات الجلد الناتج عن الحرارة
    • الإغماء
    • التعرق الشديد
    • الدوخة أو الدوار
    • سرعة ضربات القلب
    • الغثيان
    • التقيؤ

    العلاجات المتاحة

    يمكن علاج الإجهاد الحراري عن طريق الحفاظ على برودة الجسم من خلال وضع على الجسم قطعة قماش مبللة وباردة وتناول رشفات صغيرة من الماء ببطء بعد الاستراحة في مكان بعيد عن الحرارة، أو مكان به مكيف الهواء بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

    الوقاية

    ينصح بالحفاظ على رطوبة الجسم لتجنب المشاكل المرتبطة بالحرارة، وذلك عن طريق شرب كمية كافية من السوائل حتى يصبح لون البول فاتحًا أو صافيا، لا تعتمد فقط على العطش كدليل على حاجة الجسم للسوائل.

    كذلك ينصح بارتدِ الملابس المناسبة للطقس، فالملابس السميكة جدًا تسبب زيادة حرارة الجسم وبالتالي زيادة التعرق وفقد السوائل، كذلك حاول وضع واق من الشمس عندما يكون ذلك ممكنًا لتجنب حروق الشمس.

    عوامل تزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة

    • أن يكون سن الشخص أصغر من 4 أو أكبر من 65.
    • التعرض لتغير مفاجئ في الطقس من بارد إلى حار.
    • زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.
    • تناول أدوية مثل مدرات البول ومضادات الهيستامين.
    • استخدام العقاقير الممنوعة مثل الكوكايين.

    انظر أيضا:

    ارتفاع الحرارة ورطوبة 90%.. الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس في رمضان.. فيديو
    الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء: درجات الحرارة تحت الصفر
    الأرصاد المصرية: حرارة ورياح وأتربة في طقس الـ 72 ساعة المقبلة
    الحرارة تصل إلى 42... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الغد
    الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد... الحرارة تصل إلى 41 درجة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة تلتقط صورة داخل نافورة مياه
    37 درجة مئوية… جو أفريقي يخيم على موسكو
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم لعام 2021
    أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك