"صرخة" أصالة نصري تثير موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل..صورة

نشرت المطربة السورية أصالة نصري، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جديدة لها أثارت موجة من ردود الأفعال.

وظهرت الفنانة في الصورة وكأنها "تصرخ"، وعلقت بمنشور قائلة "الحياة فرصه لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا ..".

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ليتفاعل معها الكثير من متابعيها وعلقت ابنتها شام الذهبي قائلة: "قلبي على جمالك... وصوتك لما تصرخي عليّ"، وقالت الفنانة كندة علوش: "ما أحلاكي حبيبتي إن شالله على طول فرحانة".

هذا وكان قد سبق للفنانة أن نشرت صورة تجمع أولادها الأربعة وأرفقتها بعبارات خاصة لهم لتعبّر عن مدى حبها لهم.

وكتبت أصالة: "الله يحفظ كل أولادكم وترون أحلامكم فيهم، ويكونوا سندا لكم وأهل وأحلى أصحاب ويكونوا كبارا في عيون الناس ومع أولادكم وأولادي".