الغلاية الكهربائية تصيبك بالسموم وأمراض قاتلة... كيف تتجنب خطرها

حققت الغلاية الكهربائية انتشارا واسعا، حيث تكاد توجد في جميع المنازل في الوقت الحالي، وذلك نظرا لما توفره من حلّ سريع وسهل لغلي المياه لإعداد المشروبات ولغيرها من الأغراض المختلفة، إلا أن لها في المقابل أضرار صحية جسيمة.

تراكم السموم في الجسم.

الإصابة بالسرطان.

ضمور في العضلات.

الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.

إجهاد البشرة وإصابتها بالتجاعيد.

وعرضت بوابة "أخبار اليوم" تقريرا حول أضرار يسببها استخدام الغلاية الكهربائية، حيث أشارت إلى أن الألومنيوم والنيكل يأتيان ضمن المكونات الأساسية للغلاية، وبعد أن يتفاعلا مع المياه يصبحان من مكونات أي مشروب ساخن، وهذا قد يتسبب فيما يلي:

أثبتت الدراسات أن الأضرار التي يمكن أن يخلفها استخدام هذه الغلايات بسبب مادة النيكل التي تدخل في صناعة هذه الغلايات، حيث أنه مع الاستخدام المتواصل تتفاعل وتذوب مادة النيكل في المياه.

يتراكم النيكل في جسم الإنسان على مدار شهور فتتراكم السموم في الجسم، ما يؤدي إلى ظهور أعراض وتأثير هذا التسمم في الجهاز العصبي للشخص، ويعتبر المخ أكثر أعضاء الجسم تأثرا بهذه الأنواع من السموم، فيحدث تدهور ملحوظ في القدرات الإدراكية للعقل.

ويصاب الشخص بحالة من ضعف الذاكرة وعدم التركيز، وتزيد خطورة تلك الأعراض على الأطفال إذ أنها تؤثر بشكل كبير على قدراته على التحصيل الدراسي.

كيف تتجنب أخطار الغلاية الكهربائية

يمكن تجنب الأمراض والسموم الناتجة عن استخدام الغلاية الكهربائية عن طريق غسلها وتنظيفها بإحدى الطرق التالية: