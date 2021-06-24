"قمر الفراولة" يضيء سماء يوم الخميس

من المتوقع بأن يضيء "قمر الفراولة" السماء اليوم الخميس، 24 يونيو، ليكون رابع وآخر قمر عملاق في هذا العام.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية سيكون "قمر الفراولة" مرئيا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكنه سيصل إلى ذروته في مساء اليوم التالي.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، المعروفة باسم نقطة الحضيض، ويظهر أكبر وأكثر إشراقا من البدر النموذجي.

وعلى الرغم من أن اكتمال "قمر الفراولة" من المقرر أن يصل إلى الذروة بعد ظهر اليوم، إلا أنه لن يكون مرئيا في الأفق حتى وقت متأخر من المساء.

ومع ذلك، فإن هذا القمر العملاق لن يبدو ورديا مثل لون الفراولة، بل سيكون لونه ذهبيا.

وستتاح الفرصة لمشاهدة القمر على مدار ثلاثة أيام: من صباح الأربعاء وحتى صباح السبت.

وسيحدث القمر العملاق الأخير لعام 2021 في 24 يونيو وهو "قمر الفراولة العملاق"، ويعود سبب تسميته هذه إلى القبائل الأمريكية الأصلية نظرا لتزامن ظهوره في هذا الوقت من السنة مع موسم جني ثمار الفراولة الناضجة، بحسب ما نقل موقع dailymail.