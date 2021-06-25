ما هي أهم مميزات "ويندوز 11" الجديد

كشفت شركة مايكروسوفت، مساء أمس الخميس، عن أهم مميزات نظام التشغيل الجديد "ويندوز 11".

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر افتراضي، المواصفات التي تضاف للمرة الأولى لأنظمة تشغيل ويندوز، بحسب موقع "مايكروسوفت".

وكشف بانوس باناي، كبير مسؤولي المنتجات بشركة مايكروسوفت، عن المواصفات الجديدة التي زادت من تميز ويندوز 11 على حساب الإصدارات السابقة من نظام مايكروسوفت.

وأضاف باناي "لقد فكر الفريق في كل التفاصيل، ويتضمن ويندوز 11 أيضا أوضاعا داكنة وفاتحة محدثة، تبدو أفضل بكثير مما رأيناه في ويندوز الحالي".

وأشار إلى التخطيطات السريعة، التي تتيح لك عرض التطبيقات بسرعة في الأوضاع المختلفة التي يدعمها ويندوز 11.

مواصفات ويندوز 11

اشتمل نظام التشغيل الجديد على واجهة مستخدم ويندوز، ومتجر مايكروسوفت الجديد، وجاء بتحسينات في الأداء وتعدد المهام.

وشمل ويندوز 11 قائمة ابدأ جديدة، وزر ابدأ محدث يتمركز كلاهما في شريط المهام.

وجاءت واجهة المستخدم في ويندوز 11 مشابهة لدرجة كبيرة لما رأيناه لأول مرة في "ويندوز 10 إكس"، وهو مشروع تم التخطيط له في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، وكانت مايكروسوفت ألغته.

ويتضمن ويندوز 11 أيضا بعض الزوايا المستديرة التي تظهر في كل من أندرويد وiOS.

ولم تشتمل قائمة ابدأ الجديدة على "Live Tiles"، التي تم تقديمها في الأصل مع ويندوز 8، وتتجه نحو اللانشر النموذجي الموجود في "Chrome OS" أو أندرويد.

BREAKING: Microsoft is bringing Android apps to Windows 11 https://t.co/JMbRqkxCTI pic.twitter.com/DXLDK2jzla — The Verge (@verge) June 24, 2021

ويظهر على ويندوز 11 تأثر المظهر المركزي له بنظام التشغيل macOS وChrome OS.

ويمكن "ويندوز 11" مستخدميه من استخدام أكثر من شاشة خلال عام 2021، بعد الطلب المتزايد حول هذا الأمر من مستخدمي "مايكروسوفت" في مركز الملاحظات والشكاوى.

ويسمح نظام تشغيل "ويندوز 11"، بحسب التسريبات، للمستخدمين بالسماح بتذكر موقع كل نافذة بناء على اتصال الشاشة.

ويعني هذا أن مستخدم "ويندوز 11" إذا ترك مجموعة من النوافذ مفتوحة في كلتا الشاشتين فبمجرد إعادة توصيل الشاشة أو إيقاظ الكمبيوتر، سيتم تذكير المستخدم بضرورة حل مشكلة نقل النوافذ أو علامات التبويب العشوائية المختلفة، أو تكديس كل التطبيقات في شاشة واحدة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد فصل إحدى الشاشات الخاصة بك، بدلاً من نقل البرنامج إلى الشاشة التي لا تزال موصولة، سيقوم نظام التشغيل بتصغير التطبيق إلى أسفل الشاشة الجديدة.