علامات تشير إلى نقص "فيتامين بي 12" في الجسم

يعتبر فيتامين B12 من الفيتامينات المهمة للإنسان، حيث تعتمد عليه العديد من الوظائف الحيوية، مسهمًا بتكوين خلايا الدم الحمراء وصناعة الحمض النووي الريبي والأحماض الأمينية والبروتينات ويضمن عمل الجهاز العصبي.

ويوجد هذا الفيتامين في الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض ولحم البقر الغني به بشكل خاص.

وقد تبين أن الكثير من الناس يعانون من نقص الفيتامين، الأمر الذي يؤدي لإصابتهم بفقر الدم.

قد يكون من الصعب للغاية تشخيص نقص هذا الفيتامين في الجسم، ولكن هناك علامات عامة يمكنك التعرف عليها بنفسك.

1- لون البشرة

فالأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامين تصبح بشرتهم شاحبة وترتبط حالة الجلد هذه بنقص خلايا الدم الحمراء، والتي يتم تدميرها، مما يؤدي إلى زيادة البيليروبين. وينتج البيليروبين في الكبد نتيجة انهيار خلايا الدم المحتضرة. كما وأن كمية كبيرة من هذه المادة في الجسم تتسبب في لون أصفر للجلد وبياض العينين.

2- الضعف والتعب الدائمان

حيث يتسبب نقص خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين بحالة من التعب والضعف الدائم التي يمكن أن تتطور إلى حالة النعس المستمر وضيق التنفس والشعور بالهذيان.

3- الحساسية

حيث يؤدي نقص الفيتامين إلى تعطيل لعمل الجهاز العصبي الأمر الذي يؤدي إلى شعور بالحساسية مصاحبا بالشعور بالوخز.

4- مشاكل المشي لكبار السن

نقص الفيتامين لفترة طويلة في الجسم يمكن أن يتسبب بمشاكل في المشي لكبار السن.

5- التهاب اللسان

حيث يؤدي ذلك إلى تغير في لون اللسان وقوامه مع شعور بحكة في الفم وإحساس بالوخز.

6- مشاكل في الرؤية

وهي من الحالات النادرة لكن يمكن ظهورها، حيث تصبح الرؤية مشوشة وغير واضحة ويسمى هذا الفقد التدريجي للرؤية بالاعتلال العصبي البصري.

7- تقلبات المزاج

حيث يؤدي نقص الفيتامين إلى اكتئاب شديد وحتى الإصابة بالخرف.

وتنصح خبيرة التغذية الروسية، إينا أمينوفا، بالإهتمام بظهور عدد من الأعراض، كرائحة الجسم الكريهة وفقدان الشهية وآلام الظهر والصداع الدائم، حيث من الممكن بأن تنذر هذه الأعراض بنقص في فيتامين B12، الأمر الذي يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد نظام غذائي غني بهذا الفيتامين ومراقبة الجهاز العصبي.