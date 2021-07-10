تقنية جديدة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب الإلكترونية ليلا

ونقلت وكالة "بلومبرغ" أن الشركة طورت نظام التعرف على الوجه لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب الإلكترونية في الليل، وتستهدف تلك التقنية منع من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من اللعب بين الساعة 10 مساءً و 8 صباحا.

وأطلقت الشركة على نظامها الجديد اسم Midnight Patrol أو "حرس منتصف الليل"، وتم دمج هذا النظام في أكثر من 60 لعبة من ألعاب "تنست".

ويتمكن النظام الجديد من التعرف على وجه الأطفال وإحباط حيلهم للتغلب على قيود العمر، مثل استخدام هويات والديهم أو أجهزتهم، حيث يعمد النظام إلى مسح وجوه اللاعبين للتحقق من أعمارهم قبل السماح لهم بممارسة اللعبة في التوقيت سابق الذكر.

وأوضحت الشركة أن "أي شخص يرفض أو يفشل في التحقق من الوجه سيتم التعامل معه على أنه قاصر، ليتم تفعيل وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

ويأتي النظام الجديد متوافقا مع القواعد الجديدة التي وضعتها الحكومة الصينية في عام 2019 للحد من إدمان ألعاب الفيديو.

وفي عام 2017 ، أعلنت الحكومة الصينية عن سياسة مثيرة للجدل تطلب من مزودي الإنترنت والخدمات الإلكترونية إجبار المستخدمين على التسجيل بهويتهم الحقيقية.

ويرى منتقدو هذه الخطوة إنها ستزيد من مخاطر الخروقات الأمنية المحتملة وتعزز قدرة الحكومة على مراقبة أنشطة المواطنين.