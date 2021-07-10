شركة مصرية تقضي على الاختلاسات المالية بنظام تكنولوجي

قدمت شركة ناشئة مصرية تسمى "هولي ديسك"، تعمل في مجال التكنولوجيا، نظاما قادرا على مكافحة أعمال الاختلاس المالي في الشركات.

نقل موقع "techreview" عن محمود موسى، المدير التنفيذي للشركة، قوله، بأن النظام التكنولوجي الذي تقدمه شركته يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة ومتابعة الموارد المالية لشركاتهم.

ويمتاز نظام "هولي ديسك" بأنه يتيح لمسؤولي الشركات متابعة المصروفات لحظيا وتسليم وتسلم ومتابعة فواتير المصروفات النثرية من الموظفين وإرسال واستلام القيمة المالية للبدلات.

وأشار مؤسس الشركة إلى أن جائحة كورونا أسهمت بشكل كبير في دعم أعمال الشركة، حيث تم تأسيس الشركة في بداية الجائحة وتسببت الإجراءات الاحترازية في دفع أعمال الشركة، كما صعبت الجائحة قيام الموظفين بعمل التسوية بشكل يومي للعهدة او للمصروفات النثرية وكذلك البدلات.

ظهرت هنا الحاجة إلى خدمات "هولي ديسك" حيث توفر إنجاز تلك العمليات خلال لحظات ليحصل الموظف على قيمة البدلات وغيرها من المعاملات المالية خلال ربع ساعة فقط من اعتماده من مديره، ليتم إيداعه في محفظته عبر الهاتف المحمول أو في محفظته الالكترونية على “هولي ديسك” ويحق له صرف القيمة المالية خلال 12 ساعة فقط، الأمر الذي كان يحتاج لعدة أيام بالإجراءات التقليدية.

ويقضي هذا النظام على التلاعب والاختلاس المالي بفضل إجراء عمليات التسوية لحظيا من المحفظة الإلكترونية للشركة على “هولي ديسك” وإرسالها إلى محفظة إلكترونية سواء بنكية أو للهاتف المحمول للموظف المستحق.

وتستهدف "هولي ديسك" نشر خدماتها ضمن الشركات المتوسطة والصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 1000 موظف، كما تخطط للتوسع في السوق السعودية بنهاية العام الجاري ثم أسواق شمال أفريقيا.