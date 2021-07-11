خبيرة تتحدث عن إشارة تنذر بالإصابة بالسرطان لدى الرجال

حذرت خبيرة الأمراض الجلدية، الروسية يكاترينا فيرتيفا، من أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الجلد وبخاصة لدى الرجال.

ففي حديثها على "القناة الخامسة" الروسية، نبهت الخبيرة الى ظهور شعور بالحكة وتقشير في جلد الرأس لدى الرجال الذي يعانون من الصلع.

وقالت الخبيرة، مضيفة: "تظهر على فروة الرأس عند الرجال الذين يعانون من الصلع، بؤر واسعة من اللون الوردي مع تقشير على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح".

وأوضحت بأن ذلك يشير إلى حالة سرطانية أو سرطان الخلايا الحرشفية مباشرة في الجلد.

ونصحت الخبيرة بضرورة الاعتناء بفروة الرأس وبخاصة لدى الرجل الأصلع.