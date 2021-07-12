طبيبة روسية تقدم نصائح للتقليل من التعرق في الجو الحار

قدمت طبيبة أمراض جلدية روسية مجموعة من النصائح للتقليل من التعرق في الجو الحار صيفا.

شرحت الطبيبة يوليا ناجايتسيفا، في حديث لـ"سبوتنيك"، سبب التعرق، قائلة "التعرق هو عملية فسيولوجية طبيعية تنقذ الجسم من الحرارة الزائدة".

وقدمت مجموعة من النصائح للتقليل من التعرق، واصفة إجراءات النظافة التي تأتي بالمقام الأول، ناصحة بالإستحمام الصباحي والمسائي. ومن الأفضل معالجة مناطق الإبط بالصابون، لإزالة البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد.

ونصحت باستخدام مضاد للعرق في المساء بعد الاستحمام، والذي يمنع عمل الغدد العرقية ويقلل التعرق بفضل كلوريد الألومنيوم في تركيبته. وفي الصباح، استخدام مزيل العرق الذي يخفي الرائحة. ولتقليل تعرق القدمين، أوصت بارتداء أحذية وجوارب مصنوعة من أقمشة طبيعية، وكذلك استخدام منتجات خاصة.

وقالت ناجايتسيفا: "هناك أيضا مستحضرات خاصة تباع في الصيدلية، تحتوي على كلوريد الألومنيوم. يمكنك علاج القدمين وراحة اليد في الليلة السابقة، مما يقلل من نشاط الغدد العرقية، وسيقل إفراز العرق".

مؤكدة ضرورة الانتباه إلى النظام الغذائي وتجنب، على سبيل المثال، التوابل أو الكحول التي تزيد من التعرق.

مولية الاهتمام بالوقت ذاته لنوعية الملابس التي نرتديها، فالأقمشة الاصطناعية تثير المزيد من التعرق النشط، ونحتاج إلى إعطاء الأفضلية للأقمشة الأكثر طبيعية.

وشددت على أنه إذا استمر التعرق لفترة طويلة، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب، حيث قد يكون إشارة للإصابة بمرض.