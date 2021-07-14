مزارع إيطالي يحتفل بفوز منتخب بلاده ببطولة "يورو 2020" بعمل فني طوله 200 متر

وكشف المزارع والفنان غامبارين عن أحدث أعماله الفنية في حقل بريف مدينة فيرونا الإيطالية، حيث نفذ صورة عملاقة لكأس بطولة اليورو على أرض الحقل، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

Arazi sanatçısı Dario Gambarin, İtalya'nın #EURO2020 zaferini tarlayı sürerek zemine çizdiği kupayla kutladı. pic.twitter.com/ueTn1NJsBz — TRT Spor (@trtspor) July 13, 2021

واستخدم المزارع لتنفيذ هذا العمل الفني جرارا ومحراثا، وبلغ طول صورة الكأس 200 متر تم تنفيذها على حقل بمساحة 20000 متر مربع وأرفق صورة الكأس بعبارة يورو 2020 ثم إيطاليا أسفل الصورة.

وصرح غامبارين، بأن عمله الفني يعبر عن الفرح والفخر الإيطالي بعد الفوز ببطولة أوروبا، كما أنه يرمز للأمل في انتعاش الأمة الإيطالية بعد وباء كورونا.

يذكر أن غامبارين المولود في فيرونا عام 1958 والذي يسكن حاليا في مدينة بولونيا، كان قد نفذ العديد من القطع الفنية الأرضية. حيث أنجز خلال العام الماضي صورة عملاقة لـ "الصرخة" الشهيرة لإدوارد مونش وصورة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كما أنجز عدة أعمال مماثلة لشخصيات بارزة كالبابا فرانسيس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجو بايدن.

يشار إلى أن غامبارين لا يقيس الأرض التي سينفذ عمله عليها قبل بدء عمله، بل يعتمد فقط على حسه الفطري في إنشاء هذه الصور العملاقة بأبعاد مثالية.