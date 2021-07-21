روسيا تصمم قناعا للحماية المطلقة ضد جميع الفيروسات

صنعت شركة "كريت" (KRET) الروسية قناعًا خاصًا يحمي البشر من الفيروسات بنسبة 100%، بما في ذلك فيروس كورونا.

وبحسب موقع "زفيزدا" الروسي، عند استخدام القناع، يتم استبعاد إمكانية الإصابة بأي مرض من خلال الاتصال المباشر مع المرضى تمامًا.

تم عرض المنتج في جناح الشركة في معرض "ماكس 2021" الجوي، الذي يقام في جوكوفسكي، بالقرب من موسكو. ومن المتوقع اعتماد المنتج العام المقبل.

اجتاز القناع الواقي بالفعل اختبارات ترشيح وتحلل الفيروسات في المعهد (48) التابع لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية.