تسريبات تكشف عن ميزة كبيرة لساعة أوبو الذكية الجديدة... صور

كشفت صور مسربة عن أحدث إصدارات "أوبو" من الساعات الذكية، التي تعرف باسم، Oppo Watch 2 .

وكشفت التسريبات التي نشرها موقع "gsmarena" عن دعم هذا الإصدار لميزة كبيرة للمستخدمين وهي استقبال وإجراء المكالمات مباشرة.

ونقل الموقع عن صفحة Evan Blass أول صور لساعة Oppo Watch 2 الذكية المرتقبة من الشركة الصينية الكبيرة "أوبو".

OPPO Watch 2 pic.twitter.com/hWr84bvCMG — Evan Blass (@evleaks) July 24, 2021

ومن المقرر إطلاق ساعة أوبو الذكية الجديدة رسميا في حدث يعقد، في 27 من شهر يوليو/تموز الجاري، حيث تأتي الساعة بشريحة eSIM في السوق الصيني لدعم الساعة الذكية في إستقبال ورفض المكالمات بشكل مباشر.

ولم تؤكد التسريبات على دعم هذه الميزة في النموذج الخاص في الأسواق العالمية، فيما كشفت تسريبات مصورة أخرى عن أن ساعة أوبو الجديدة تدعم عرض الاتجاهات على الخرائط بإستخدام شريحة GPS المدمجة.

في سياق متصل، كانت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة قد أعلنت رسميا دعم نظام تشغيلها "أوكسجين أو إس" على هواتف "أوبو".

ويأتي ذلك، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ضمن خطة الشركتين لدمج أنشطتهما وهواتفهما الذكية بعضهما مع بعض.

وسيتم بموجب الاتفاق دمج نظامي تشغيل "أوكسجين أو إس" الخاص بـ"وان بلس" مع نظام "كولور أو إس" الخاص بـ"أوبو" في نظام واحد.