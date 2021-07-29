كرات نارية سريعة تظهر في سماء السعودية ليلا وحتى صباح الجمعة

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن ظهور كرات نارية سريعة، في سماء السعودية والوطن العربي، بدءا من منتصف ليل الخميس وحتى صباح الجمعة.

وقالت فلكية جدة، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إن زخة شهب "دلتا الدلويات"، تصل إلى ذروة تساقطها هذا العام، وذلك منذ منتصف ليل اليوم الخميس، وخلال الساعات قبل شروق شمس غد الجمعة، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

وأضافت الجمعية أن هذه الشهب تكون متوسطة، وتنشط سنويا في الفترة من 12 يوليو/ تموز وحتى 23 أغسطس/ آب.

وتنتج شهب "دلتا الدلويات"، ما يصل إلى نحو 20 شهابًا في الساعة الواحدة عند ذروتها.

وتوقع علماء الفلك أن يكون العدد المرصود أقل هذا العام، إذ يتزامن مع ذروة شهب دلتا الدلويات، القمر الأحدب المتناقص في سماء الليل، ما سيقلل بشدة عدد الشهب المرئية.

وأشارت جمعية الفلك إلى أن شهب "دلتا الدلويات" معروفة بالكرات النارية الساطعة السريعة، وتكون ذروتها بعد نحو الساعة الثانية فجر الجمعة بتوقيت السعودية، ويستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر، وذلك بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن وأن تكون السماء صافية.