واشنطن تعلق صفقة أسلحة لنيجيريا بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان

رفض المشرعون الأمريكيون، يوم الخميس، اقتراحا لبيع أسلحة بقيمة نحو مليار دولار لنيجيريا بسبب مخاوف من انتهاكات حكومية محتملة لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها، إن اقتراح بيع 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أيه.أتش-1 كوبرا من إنتاج شركة بيل ومعدات مرتبطة بها بقيمة 875 مليون دولار تأجل في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وامتنعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن التعليق. كما امتنع متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري عن التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لن نؤكد أو نعلق على مبيعات دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا".

وقد يؤثر تعليق الصفقة على جهود نيجيريا لمحاربة جماعة بوكو حرام المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق البلاد وقطاع الطرق المسلحين في شمالها الغربي.

واشتكى مسؤولون أمريكيون في أكتوبر/ تشرين الأول من استخدام قوات الجيش النيجيري "القوة المفرطة" ضد المدنيين العزل، ودعوا إلى ضبط النفس بعد أن فتح جنود النار على محتجين كانوا يتظاهرون على وحشية الشرطة في لاغوس.