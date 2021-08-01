كلاب شرسة تنهي حياة سيدة في البرازيل

هاجمت ستة كلاب شرسة من نوع "بيت بول" سيدة برازيلية تبلغ من العمر 53 عاما، لتلقى حتفها على أثر الهجوم.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربي" أن الحادثة وقعت أثناء زيارة مارلي دونيغا تيزورا لصديقها في المزرعة التي يعمل بها، بالقرب من مدينة بيريغي في ولاية ساوباولو، حيث أنها تعرضت للعض أكثر من مرة.

ولقت مارلي حتفها متأثرة بجراحها، رغم تدخل الإسعاف ومحاولة إنقاذها، كما تعرض صديق مارلي للعض أثناء محاولته إنقاذ مارلي وإبعاد الكلاب، إلا أنه اضطر لانقاد نفسه والاحتماء بإحدى الغرف في المزرعة، ما حال دون مقتله هو أيضا.

وصنفت الشرطة الحادثة أنها "حالة وفاة بظروف مشبوهة"، في حين تمكن العاملون في المزرعة من ضبط الكلاب، ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.